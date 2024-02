Tunisie : Kaïs Saïed appelle à mettre un terme à la sous-traitance, « un esclavage déguisé »

L’activité du gouvernement les tous derniers jours, notamment en matière de suivi des grands projets, restés bloqués pour de nombreuses années, a été au centre d’une entrevue hier, mercredi 14 février 2024, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Les projets en rade pourraient avoir démarré, et s’être arrêtés, soit pour des raisons multiples, dont les procédures complexes, soit, dans certains cas, à cause des lobbies de la corruption qui perçoivent dans la réalisation de tels projets, une atteinte à leur intérêt, a-t-on, souligné, en substance, selon un communiqué de la présidence.

Il a été, par ailleurs, question de « la nécessité de mettre un terme à la sous-traitance, qui est un esclavage déguisé ; c’est une manière de marchander avec la sueur des ouvriers et s’élève, presque, au rang de la traite des personnes ».

De quel droit une personne travaille moyennant un salaire dérisoire, alors que le chef d’entreprise perçoit une contre-partie dépassant de loin une telle rémunération ?, s’est-il interrogé.

Le président de la république a, également, exigé une solution rapide aux travailleurs des chantiers, afin qu’ils obtiennent leurs droits loin de tel mécanisme ou tel autre, lesquels mécanismes les maintiennent dans une situation de vulnérabilité qu’un Etat dont les politiques reposent sur l’instauration de la justice et de l’équité, ne pourrait accepter.

La rencontre a, de surcroît, porté sur la participation de la Tunisie à la 37ème session ordinaire, du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine.

La Tunisie oeuvre afin que l’Afrique soit pour les Africains, de manière à en finir avec la souffrance de nombreux peuples africains, laquelle se poursuit pendant des décennies, bien que le continent recèle des richesses naturelles dont les peuples n’ont pas, hélas et dans la plupart du temps, bénéficié…des centaines de millions vivent la pauvreté et la faim. Outre les organisations terroristes qui ont trouvé dans cette situation un terreau pour prendre corps et déstabiliser, davantage, la région, a-t-il relevé.

Gnetnews