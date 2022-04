Tunisie : Kaïs Saïed au sommet des intentions de vote à la présidentielle, le PDL rafle la mise aux législatives

Le président de la république, Kaïs Saïed, est encore, largement, en tête des intentions de vote à l’élection présidentielle.

Selon le baromètre politique du mois d’Avril Sigma conseil/ Le Maghreb, publié dans l’édition de ce mercredi 27 avril du journal arabophone, le président en exercice est crédité de l’écrasante majorité des suffrages des Tunisiens, avec 84,2 %.

Il est suivi de très loin par la présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, avec une projection de score de 5,2 %.

Le romancier et député de l’Assemblée dissoute, Safi Saïed, occupe la 3ème position avec 1.7 %, suivi par Nabil Karoui et Moncef Marzouki avec, respectivement, 1.6 % et 1.3 %.

Aux législatives, c’est le parti destourien libre qui rafle la mise, selon le même sondage. Le PDL est ainsi crédité de 33.1% d’intentions de vote, si un scrutin parlementaire venait à avoir lieu.

Le parti de Kaïs Saïed (qui n’existe pas dans les faits) est deuxième avec 26.2 %.

Le mouvement Ennahdha occupe la 3ème position avec 9.7 %, suivi par le mouvement Echaâb (6.2 %), et le courant démocrate à la 5ème position, avec 4.6 %.

