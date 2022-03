Tunisie : Kaïs Saïed bénéficie de la meilleure cote de confiance, le pessimisme ronge plus de la moitié de la population

Le baromètre politique Sigma/ Le Maghreb paru dans l’édition de ce mercredi 23 Mars du journal arabophone, montre une hausse du pessimisme chez les Tunisiens, avec une grande confiance accordée au président de la république, Kaïs Saïed.

Plus de la moitié des Tunisiens, 52,4 % pensent que la Tunisie est sur la mauvaise voie.

Les questions économiques et sociales sont en haut de l’échelle des priorités des Tunisiens.

Le président en exercice, Kaïs Saïed, bénéficie de la meilleure côte de confiance (66 %).

Il est suivi par la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden (31 %), la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, (17 %), Safi Saïd (16 %), et Abdellatif Mekki (15 %).

Quant aux personnalités auxquelles les Tunisiens ne font pas confiance, elles regroupent le président de l’Assemblée suspendue, et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi (88 %), le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui (79 %), le dirigeant d’Ennahdha et ancien chef du gouvernement, Ali Laâridh (75 %), le député suspendu de la coalition de la dignité, Seïfeddine Makhlouf (75 %), et l’ancien président de la république, Moncef Marzouki (74 %).

Gnetnews