Tunisie : Kaïs Saïed commémore la disparition des martyrs de la garde présidentielle

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé ce mercredi 24 novembre 2021, à la caserne de la direction générale de la garde présidentielle à Gammarth, la cérémonie de la 6ème commémoration de la disparition des martyrs de la garde présidentielle, dans la lâche opération, ayant visé leur bus à Tunis.

Le président a salué le drapeau au son de l’hymne national, et a mis une gerbe de fleurs devant le mausolée des martyrs des différents corps des forces armées. Il a, ensuite, récité la Fatiha à la mémoire des martyrs de la garde présidentielle, indique un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a discuté avec les membres des familles des martyrs et blessés pour prendre connaissance de leurs préoccupations.

Il a réaffirmé la nécessité de leur accorder la sollicitude requise, à tous les niveaux.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, participé à une cérémonie de salut de drapeau au mausolée en face du palais de Carthage, et ce dans le cadre d’une initiative organisée par des élèves du lycée Carthage présidence, et ses corps administratif et éducatif, dans le cadre de cette même commémoration.

Gnetnews