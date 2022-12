Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed consulte des textes juridiques et constitutionnels Ã  la bibliothÃ¨que du Congress

Tunisie : Kaïs Saïed consulte des textes juridiques et constitutionnels à la bibliothèque du Congress

Le président de la république, Kaïs Saïed, a visité hier après-midi, mardi 13 décembre, la bibliothèque du Congrès américain, où il a pris connaissance d’une série de textes juridiques et constitutionnels américains.

Cette visite était une occasion d’évoquer l’histoire constitutionnelle en Tunisie, depuis la constitution de Carthage jusque aujourd’hui.

Il était, aussi, question de la coopération bilatérale dans le domaine juridique, notamment l’abolition de l’esclavage en Tunisie, ainsi que la correspondance adressée par le Général Husseïn aux autorités américaines au milieu du 19ème siècle, sur les mesures prises en Tunisie pour interdire le servage, ainsi qu’une réponse sur un courrier reçu de la part de Washington autour de ce sujet, rapporte la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a évoqué la richesse de l’expérience tunisienne dans le domaine juridique, et a informé ses hôtes sur nombre de photos et documents qu’il a ramenés de Tunisie, inhérents à des étapes constitutionnelles aux Etats-Unis, comme la déclaration de l’indépendance, la mise en place de la constitution américaine, et une photo sur la confection du premier drapeau américain, et autres documents et photos.

Kaïs Saïed a plaidé pour une coopération continue entre la bibliothèque nationale tunisienne, et la bibliothèque du Congrès, signalant que la bibliothèque nationale tunisienne recèle des manuscrits et écrits uniques dans le monde soit en matière juridique, ou autres domaines et sciences.

Gnetnews