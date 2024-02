Tunisie : Kaïs Saïed appelle les banques à faciliter le financement des sociétés communautaires

Le président de la république, Kaïs Saïed, a mis l’accent sur l’importance de l’indépendance de la décision nationale, et la nécessité de planifier sur la base des choix du peuple.

Recevant en fin de semaine, la ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouerghi, il a souligné que « ceux qui parlent depuis des années du modèle de développement, n’étaient pas capables de présenter une quelconque réponse, n’ont pas pris la mesure de la réalité et n’ont pas pris la peine d’examiner les causes ayant conduit à la dégradation de la situation socio-économique ».

« Le peuple est attaché à sa souveraineté, ainsi qu’au travail, à la liberté et à une vie décente, c’est lui même qui a fixé le modèle, pour peu qu’on lui donne les instruments juridiques lui permettant d’accéder à ses demandes légitimes », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a considéré que la principale fonction de l’Etat était celle de réaliser l’inclusion de l’ensemble de ses composantes. Le conseil des régions et districts est ainsi un pas nécessaire dans cette direction. « Celui qui a été marginalisé pendant des dizaines d’années va pouvoir participer à mettre les législations, qui le sortiront du cercle de la marginalisation à celui de l’acteur légal et l’acteur économique ».

S’arrêtant aux sociétés communautaires, Saïed en a relevé l’importance ; « des milliers de Tunisiens sont enthousiastes à créer ce type de sociétés, les établissements bancaires en général, et la banque tunisienne de solidarité, en particulier, devront leur en faciliter le financement ».

Et de conclure : « Le modèle souhaité et recherché par tous, est celui qui repose sur la création des richesses, et leur distribution sur la base de l’équité sociale ».

Gnetnews