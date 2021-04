Tunisie : Kaïs Saïed dit être le chef suprême des forces armées militaires et civiles

Le président Kaïs Saïed a appelé, hier, dimanche 18 avril à la nécessité de prendre en charge les forces de sécurité intérieure et leurs familles.

Présidant le 65ème anniversaire de la fête des forces de sécurité intérieure, le chef de l’Etat a salué ces forces, pour les efforts qu’elles déploient pour la patrie, signalant que les événements survenus en Tunisie depuis six décennies (date de la création de ces forces) avec leur immensité et leur importance, ont été affrontés par les forces de sécurité intérieure, par une volonté sincère, forte et invincible.

Il a ajouté, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le chef du gouvernement, que « la Tunisie avait vécu une explosion révolutionnaire, marquée par une réconciliation entre l’Etat avec tous ses appareils, et le peuple. Les forces militaires et sécuritaires sont parmi les corps, auxquels le peuple a offert des fleurs ».

Le locataire de Carthage a appelé à la nécessité que les forces armées soient au service du peuple, et qu’elles soient l’exemple en matière d’application de la loi, signalant que l’Etat devra accaparer, seul, la pression armée.

Ce faisant, Kaïs Saïed a affirmé que « le chef de l’Etat est le chef suprême des forces armées militaires et civiles. Que cela soit clair pour l’ensemble des Tunisiens, quelle qu’en soit la position…je ne suis pas enclin à accaparer ces forces, mais il faudrait respecter la constitution ».

Il s’est arrêté à « une question légale et constitutionnelle » : « je suis venu avec le texte originel de la première constitution promulguée par Habib Bourguiba, selon lequel, le président est le chef suprême des forces armées. Je vous ai ramené le texte constitutionnel promulgué par le défunt Jelouli Feras, dont l’article 46 prévoit que le président de la république est le chef suprême des forces armées militaires », a-t-il souligné, notant que « la constitution actuelle dispose que le président de la république est le chef suprême des forces armées…sans mentionner qu’il s’agit des forces armées militaires, comme c’était le cas dans la constitution de 1959. Les forces armées sont les forces militaires et sécuritaires, revenez, si vous voulez à la loi inhérente aux forces de sécurité intérieure », a-t-il recommandé.

Il a, par ailleurs, fait constater que « c’est le président de la république qui procède aux nominations et révocations aux hautes fonctions militaires et diplomatiques, liées à la sûreté nationale après concertation avec le chef du gouvernement ; lesquelles sont fixées par une loi… »

Gnetnews