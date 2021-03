Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed en visite officielle demain en Libye

Tunisie : Kaïs Saïed en visite officielle demain en Libye

Le président de la république, Kaïs Saïed, effectue demain, mercredi 17 Mars 2021 une visite officielle, en Libye.

Cette visite s’inscrit dans le cadre « du soutien de la Tunisie, au processus démocratique en Libye, de l’instauration de ponts, et de la consécration de la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays », annonce ce matin la présidence dans un communiqué.

La visite constitue, par ailleurs, une occasion de poser de « nouvelles visions et conceptions consolidant le processus de coopération privilégié entre la Tunisie et la Libye, et instaurant une solidarité intégrale, répondant aux aspirations légitimes des deux peuples pour la paix et le progrès ».

Cette visite sonne comme une réponse aux critiques adressées au pouvoir en place, selon lesquelles la Tunisie serait absente de la nouvelle Libye, et est devancée par d’autres pays, notamment l’Egypte et la Turquie.

La Libye vient d’amorcer un processus de réconciliation nationale et de stabilisation politique, avec l’installation d’un exécutif élu, et d’un gouvernement d’union nationale, mettant un terme à la division et à la guerre civile dans lesquelles, le pays était plongé depuis la chute du régime du défunt Mouammar Kadhafi.

La principale mission de la nouvelle direction libyenne est de préparer des élections et d’accélérer la mise en place d’institutions démocratiques durables.

