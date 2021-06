Tunisie : Kaïs Saïed en visite officielle en Italie, les 16 et 17 Juin

Le président Kaïs Saïed effectue mercredi et jeudi, 16 et 17 Juin 2021, une visite officielle en Italie, à l’invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella.

Le chef de l’Etat s’entretiendra, lors de cette visite, avec les deux têtes de l’exécutif italien, le président et président du conseil.

Cette visite représentera une occasion renouvelée, pour examiner les moyens de développer les mécanismes de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Italie dans de nombreux domaines, de consacrer davantage les concertations entre les deux pays, et d’approfondir les discussions autour de plusieurs affaires régionales et internationales d’intérêt commun, indique la présidence dans un communiqué.

