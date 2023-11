Tunisie : Kaïs Saïed estime inacceptable la hausse du prix de l’huile d’olive, et appelle à sévir contre les spéculateurs

La hausse inacceptable des prix des denrées alimentaires y compris l’huile d’olive a été au centre d’une réunion samedi, après-midi, à Carthage entre le président de la république, Kaïs Saïed, ainsi que Kamel Feki, Abdelmonem Belati, Kalthoum Ben Rejeb, respectivement, ministre de l’Intérieur, ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et ministre du Commerce et du développement des exportations, en présence du Directeur Général de l’Office national de l’Huile, Hamed Dali.

Le chef de l’Etat a ordonné « de prendre les mesures urgentes en vue de mettre un terme à la spéculation, et à faire assumer l’entière responsabilité à toute partie tentant d’attenter à la subsistance des citoyens ».

La Tunisie produit les meilleurs types d’olives dans le monde, et occupe les premières positions en termes d’oliveraies. Il est inadmissible que le prix de l’huile augmente d’une telle manière, quels qu’en soient les mobiles présentés par certains pour dissimuler la spéculation et détourner la loi, a souligné Kaïs Saïed, cité par un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a rappelé que la majeure partie de la récolte est orientée vers l’exportation, et que l’huile d’olive tunisienne est vendue, après l’emballage, à l’étranger sans mention de son origine.

« Il faudrait prendre des mesures urgentes afin d’appeler tout le monde à respecter la loi, personne n’est au-dessus de la loi », a-t-il asséné, en appelant à tous à mener cette bataille contre ceux qui sévissent dans le pays, « certains croient encore être au-dessus du questionnement ».

Le président de la république a appelé, par ailleurs, à démanteler les réseaux qui mettent la main sur l’huile subventionnée, et en détournent la destination d’huile de consommation à huile à usage industriel.

Ce type d’huile, communément appelée, « Zit el-Hakem », et fait supporter à la collectivité nationale des milliers de milliards est absent des commerces, du fait de ces pratiques criminelles qui cherchent à malmener le peuple et à mettre la main sur ses ressources, a-t-il fustigé.

Gnetnews