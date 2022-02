Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed et Nejla Bouden crÃ©ditÃ©s de la meilleure cote de confiance (sondage)

Tunisie : Kaïs Saïed et Nejla Bouden crédités de la meilleure cote de confiance (sondage)

Le président de la république, Kaïs Saïed, occupe la première position, en termes de cote de confiance, avec 67 %, selon le baromètre politique Sigma Conseil/ Le Maghreb du mois de février, paru dans l’édition de ce vendredi 18 février, du journal arabophone.

Il est suivi par la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden (34 %), et la présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi (18 %).

Le député de l’Assemblée suspendue et romancier, Safi Saïed, recueille 16 % d’opinions favorables, et l’avocat et ancien dirigeant d’Ennahdha, Abdelfattah Mourou, est crédité de 15 % .

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, et le dirigeant de Qalb Tounes, Nabil Karoui, occupent, æ-xaquo la première position en termes d’absence de confiance dans les personnalités politiques, avec 89 %.

Ils sont suivis par Ali Laâridh, Seïfeddine Makhlouf et Moncef Marzouki, qui recueillent respectivement 80 %, 78 % et 76 % d’opinions défavorables, selon le même sondage.

Le baromètre a montré que 50 % des Tunisiens pensent que la Tunisie avance sur la bonne voie, avec une prédominance du pessimisme chez les femmes, les jeunes et les couches populaires.

Les préoccupations des Tunisiens sont, fondamentalement, économiques et sociales, selon la même source.

Gnetnews