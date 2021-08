Tunisie : Kaïs Saïed hausse le ton envers les spéculateurs, « il n’y a pas lieu d’affamer le peuple »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé lors d’une rencontre avec le ministre du Commerce, « la nécessité de faire face à toutes les formes de spéculation des marchandises et produits et d’imposer le respect des prix ».

« Il n’y a pas lieu d’être tolérant avec celui qui tente d’accaparer la subsistance des Tunisiens », a-t-il souligné lors d’une visite au siège du ministère du Commerce, et de la promotion des exportations, hier après-midi, mercredi 04 août.

Le chef de l’Etat a appelé tous les intervenants « à faire montre de sens patriotique, à assumer la responsabilité en cette étape de l’histoire de la Tunisie, et à prendre l’initiative de baisser les prix ».

Le chef de l’Etat a pressé, selon une vidéo mise en ligne, les tenants des circuits de distribution « à contribuer à l’effort national, et à ne pas exploiter cette conjoncture pour spéculer ou augmenter les prix ».

Il a dit détenir des informations sur « les méthodes spéculatives de la part de certains commerçants et sur ces entrepôts où des milliers de tonnes de marchandises et produits sont stockés, lesquels sont vendus à un prix dérisoire par l’agriculteur et au prix fort sur le marché, contribuant ainsi à affamer le citoyen ». « L’agriculteur vent le kg de tomates à 300 millimes, qui est exposé sur le marché à 2 dinars », a-t-il déploré.

Il a indiqué que certains commerçants exploitent la situation actuelle, à l’instar des riches de la guerre, les exhortant « à cesser leurs pratiques spéculatives et à être à la hauteur de l’étape que vit la Tunisie, pour qu’il n’y ait plus aucun démuni ». « Ils ont le droit de faire des bénéfices, mais ils n’ont pas le droit de spéculer ou de dissimuler certaines denrées alimentaires », a-t-il indiqué.

« Des marchandises sont stockées dans les réfrigérateurs avec des milliers de tonnes et sont injectées dans le marché au compte-goutte afin qu’ils (spéculateurs) augmentent leurs gains », a-t-il martelé.

Kaïs Saïed a appelé les commerçants « à contribuer de leur propre chef à baisser les prix, comme l’a fait l’UTICA, et comme compte le faire le secteur bancaire, à travers la baisse du taux d’intérêt ».

« Il n’y pas lieu de transiger avec le droit du peuple tunisien à une vie décente », a-t-il tempêté, réitérant les mises en garde contre les spéculateurs « d’en finir avec ces pratiques, avant qu’il n’y ait recours à la loi et aux mesures dictées par la responsabilité ».

Le président de l’Organisation de Défense des Consommateurs (ODC) avait déclaré hier que les prix restent inchangés et aucune baisse substantielle n’a été constatée.

Gnetnews