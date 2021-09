Tunisie : Kaïs Saïed ordonne la réouverture des frontières avec la Libye demain vendredi

Le président de la république, Kaïs Saïed, a donné ses instructions, ce jeudi 16 septembre, pour la réouverture des frontières avec la Libye, demain vendredi 17 septembre à 7h du matin.

Recevant le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, le chargé du ministère de l’Intérieur, Ridha Gharsallaoui, et le chargé du ministère de la Santé, Ali Mrabet, et après avoir pris connaissance des résultats des réunions des deux comités ministériels conjoints sécuritaire et sanitaire , ayant eu lieu hier mercredi à l’Île de Djerba, le chef de l’Etat a évoqué la nécessité de s’en tenir au protocole sanitaire convenu.

« Ce protocole pourrait être révisé à la lumière de l’évolution de la situation sanitaire dans les deux pays, et toute violation de ses dispositions pourrait inciter à revoir la décision de réouverture des frontières », a-t-il souligné.

Saïed a ordonné la mise en place d’équipes de vaccination contre le coronavirus dans les points de passage frontaliers, en coordination avec les autorités libyennes, et l’organisation de journées de vaccination massive auprès des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes en Libye.

Un rapport sur l’état d’avancement des préparatifs de la tenue du 18ème sommet de la francophonie a été présenté au chef de l’Etat, à l’issue de la visite d’une délégation ministérielle à l’Île de Djerba.

Gnetnews