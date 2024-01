Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed reÃ§oit KIM JIN PYO, coopÃ©ration, investissement et partenariat avec la CorÃ©e du Sud au centre des discussions

Tunisie : Kaïs Saïed reçoit KIM JIN PYO, coopération, investissement et partenariat avec la Corée du Sud au centre des discussions

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, jeudi 18 Janvier 2024, le président de l’Assemblée nationale de Corée du Sud, KIM JIN PYO, où il a affirmé « la position constante de la Tunisie, en soutien au peuple palestinien, dans sa résistance contre le génocide le visant, et pour l’instauration d’un Etat indépendant sur l’ensemble du territoire de la Palestine, ayant pour capitale, al-Quds el-Sherif ».

Le chef de l’Etat a exprimé, par ailleurs, « le soulagement de la Tunisie, du niveau des liens de coopération avec la Corée du Sud depuis l’instauration des relations diplomatiques en 1969 ». « Cette visite reflète la volonté réciproque de développer cette relation, et d’approfondir les opportunités de partenariat non seulement, en termes économique et d’investissement, mais aussi en matière de consolidation de la concertation politique et parlementaire, de promotion de la coopération technique et de recherche scientifique, d’échange des étudiants et chercheurs, et de transfert de technologie », a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

Et de poursuivre : « L’intensification de la cadence de l’échange des visites est de nature à renforcer le rapprochement entre les deux peuples amis, à conférer un nouvel élan aux relations de coopération économique et commerciale, et à impulser les investissements coréens en Tunisie ».

KIM JIN PYO a souligné, pour sa part, que « la Corée du Sud est fière des relations anciennes et solides la liant à la Tunisie », valorisant les atouts de notre pays, son positionnement stratégique et ses ressources humaines distinguées, ce qui ouvre la voie à l’exploration de plus larges perspectives de coopération dans de nombreux secteurs prometteurs dans un cadre bilatéral, ainsi que dans le cadre de la coopération avec les pays africains.

Le président de l’Assemblée nationale de Corée du Sud a, également, affirmé le souhait de son pays, de voir le président de la république participer au sommet afro-coréen prévu en juin 2024 à Séoul.

KIM JIN PYO a rappelé les projets réussis en Tunisie dans de nombreux domaines, souhaitant que les investisseurs coréens soient mieux encadrés, tout en aplanissant les difficultés auxquelles ils peuvent faire face, de manière à ce qu’ils puissent poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions, et afin d’attirer de nouvelles entreprises coréennes et de lancer de nouveaux projets conjoints.

Le responsable coréen a affirmé l’importance du rôle des parlements et associations d’amitié parlementaire en matière de consolidation de l’entente et du rapprochement entre les deux pays.

Gnetnews