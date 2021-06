Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed reÃ§oit Ridha LÃ©nineâ€¦et lui expose sa vision de la gestion de la chose publique

Tunisie : Kaïs Saïed reçoit Ridha Lénine…et lui expose sa vision de la gestion de la chose publique

Le président Kaïs Saïed a reçu hier, mardi 22 Juin 2021 à Carthage, Ridha Chiheb Mekki, alias Ridha Lénine.

Dans une vidéo mise en ligne sur la page officielle de la présidence, le chef de l’Etat a déploré que « la crise soit devenue un outil de gouvernance, et une des conditions de pérennité, affirmant avoir pu dépasser les pensées traditionnelles, et les anciens concepts pour en créer d’autres nouveaux et différents qui sont en phase avec l’étape historique en Tunisie ».

Saïed a confié à celui qu’il qualifie de « frère, ami et compagnon de route depuis des décennies », que les obstacles étaient nombreux, plus qu’il ne l’imaginait, au sein des appareils en place, envers les idées et principes qu’il avait défendus pendant sa campagne électorale.

« D’aucuns considèrent que la politique est un métier, une profession, des manœuvres ou des deals, alors que la politique et une idée ou un ensemble d’idées pour gérer la chose publique, servir la collectivité sur la base de sa volonté, et rendre les gens heureux » pour que personne ne souffre ou ne gémit, a-t-il souligné en substance.

Selon sa perception, il faudrait accorder au peuple les outils juridiques pour réaliser ce qu’il veut.

La présidence a indiqué dans un communiqué que la rencontre avait porté sur des questions inhérentes à la chose publique en Tunisie, ainsi que les conceptions évoquées depuis plus de 10 ans, que les évènements successifs ont montré qu’elles étaient inappropriées, non seulement à la Tunisie, mais aussi au monde entier.

D’autres affaires ont été évoquées liées notamment au système politique, et au mode de scrutin qui n’ont pas concrétisé les espoirs que caressait le peuple tunisien, ajoute la même source.

