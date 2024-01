Tunisie : Kaïs Saïed reçoit un message de son homologue mauritanien

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, vendredi 19 janvier 2024 à Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’étranger, Mohamed Salem Ould Marzouk, en tant qu’émissaire spécial porteur d’un message adressé au chef de l’Etat, de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Cette rencontre a été une occasion au cours de laquelle le président de la république a affirmé, son soutien constant au peuple palestinien, et son appui à ses droits légitimes, en matière d’instauration de son Etat indépendant sur l’ensemble de la terre de Palestine, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif.

Saïed a salué « la solidité des relations et des liens civilisationnels enracinés entre la Tunisie et la Mauritanie », évoquant des épisodes historiques conjoints entre les deux pays, a fortiori que la Tunisie était le premier pays ayant reconnu l’indépendance de la Mauritanie en novembre 1960.

Le chef de l’Etat a réitéré l’invitation au président mauritanien à se rendre en Tunisie, signalant que cette visite est de nature à consacrer la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays, et donnera un nouvel élan aux relations de partenariat, non seulement, dans les domaines de coopération traditionnel, mais aussi dans des domaines nouveaux et prometteurs, à l’instar du gaz, du fer et de la consolidation des échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a, par ailleurs, réitéré la fierté de la Tunisie de sa dimension africaine, sa détermination en vue d’une contribution efficiente en matière de développement de l’action commune, et la consolidation des opportunités de concertation et d’entente entre pays africains, sur les plans bilatéral et multilatéral, en vue de concrétiser les aspirations et les rêves du continent.

Gnetnews