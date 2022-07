Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed regagne Tunis au terme d’une visite de deux jours en AlgÃ©rie

Tunisie : Kaïs Saïed regagne Tunis au terme d’une visite de deux jours en Algérie

Le président de la république, Kaïs Saïed, a regagné hier soir, mardi, Tunis, « au terme d’une visite de fraternité et de travail, à l’invitation de son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, pour participer aux festivités du 60ème anniversaire de l’indépendance algérienne. »

A sa descente d’avion, le chef de l’Etat a passé en revue un détachement des trois armées qui lui rendaient les honneurs, et a salué le drapeau au son de l’hymne national.

Il a été accueilli à l’aéroport par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le gouverneur et de la maire de Tunis, l’ambassadeur de l’Algérie à Tunis et autres.

Saïed avait quitté hier, mardi 05 juillet 2022, la capitale Alger, accompagné de plusieurs hauts responsables algériens, à leur tête le Premier ministre, Aymen Abderrahmen, qui lui ont fait leurs adieux à l’aéroport.

Le chef de l’Etat avait assisté hier matin, mardi 05 juillet 2022, à Alger au défilé militaire, organisé en commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Ces festivités ont eu lieu en présence du président algérien, Abdelmajid Tebboune, et de chefs d’Etat, de gouvernement, de ministres et de hautes personnalités des pays frères et amis, indique la présidence sur sa page officielle Facebook.

Le président algérien avait annoncé au terme de la visite de son homologue tunisien en Algérie, la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays, à partir du 15 juillet courant.

Gnetnews