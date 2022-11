Tunisie : Kaïs Saïed s’envole pour l’Algérie pour participer au Sommet arabe

Le président de la république, Kaïs Saïed, a quitté ce matin, le territoire national à destination de l’Algérie, pour participer au sommet arabe, dont les travaux s’ouvrent ce mardi 01er novembre à Alger, dans leur 31ème édition.

A son arrivée à l’aéroport, le chef de l’Etat a passé en revue un détachement des trois armées qui lui rendaient les honneurs, avant le salut du drapeau au son de l’hymne national, indique la présidence dans un communiqué.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, la maire de Tunis, Souad Abderrahim et des membres du cabinet présidentiel étaient à l’aéroport pour lui faire leurs adieux.

‘actuel sommet arabe d’Alger Le dernier sommet arabe s’était tenu fin Mars 2019 à Tunis,, tenu après une suspension de près de deux pour cause de l’épidémie du Coronavirus, marque la passation de sa présidence de la Tunisie à l’Algérie.

Plusieurs dirigeants arabes ont déjà atterri à la capitale algérienne pour prendre part à cette rencontre au sommet, qui représente le principal cadre de concertations interarabes, et qui se tient, dans sa présente édition, sous les signe de l’unité et de la solidarité, face à un contexte régional et international marqué par les crises et les tensions.

