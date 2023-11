Tunisie : Kaïs Saïed se rend au stade d’El Menzah et pointe le grand retard de l’état d’avancement des travaux

Le président de la république, Kaïs Saïed, a effectué hier, jeudi 16 novembre, une visite d’inspection au stade olympique d’El Menzah, où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux et des composantes du projet.

Le chef de l’Etat a pointé la lenteur et le grand retard enregistré dans l’avancement des travaux, n’ayant pas dépassé les 15 % plus d’une année après son démarrage alors qu’il devrait en être à la moitié, signalant qu’il faudrait passer des réunions à la concrétisation effective.

Il a dit être bien au fait de la marche des travaux au stade, et de la nature des failles existantes, signalant que des matières non conformes aux normes ont été utilisées, outre certaines autres défaillances, lesquelles représentent une forme de dilapidation de l’argent public.

Saïed s’est interrogé sur le rôle du bureau de contrôle, appelant à la nécessité poour chaque partie d’assumer sa responsabilité.

Il a affirmé la nécessité de préserver l’argent public et de respecter la conformité aux normes lors de la réalisation des projets, pointant les défauts apparaissant dans les grands projets, peu de temps après leur réalisation faute de s’être pliés aux normes.

Les fonds sont alloués à de nombreux projets…mais ces projets sont mis à mal, à cause de l’intervention de nombreuses parties en dehors de l’Etat, qui se considèrent comme étant des acteurs en son sein. « Personne ne prendra la place de l’Etat, l’Etat n’est pas à vendre, tout autant que les services publics », a-t-il asséné.

Le président de la république a appelé à éviter toutes les défaillances dans la construction du stade sous ses différents aspects. « Nous sommes dans une course contre la montre en vue de l’achèvement des travaux dans les délais les plus proches et ce retard est inacceptable », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la valeur historique du stade olympique d’El Menzah dont la construction remonte à 1967, à l’occasion de la tenue en Tunisie, des jeux méditerranéens, appelant à ce que les travaux d’aménagement englobent les autres composantes de la cité olympique à l’instar du palais des sports d’El Menzah, la Coupole, et la piscine olympique.

Saïed a formulé le vœu que le stade d’El Menzah abrite, à l’occasion de son ouverture, un match amical entre es équipes tunisienne et palestinienne, une manière d’affirmer le soutien de la Tunisie au peuple palestinien, et en défense de la cause palestinienne.

Il a salué, dans ce contexte, la position honorable de la joueuse de Tennis, Ons Jabeur, et des autres sportifs tunisiens, ayant annoncé leur soutien au peuple palestinien.

Il a, par ailleurs, évoqué la place du stade Chedly Zouiten dans l’histoire du Football, et a ordonné au ministre du Sport de prendre les dispositions nécessaires pour sa réouverture, en vue d’abriter des matchs de football.

Gnetnews