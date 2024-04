Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed se rend en visite inopinÃ©e Ã  l’aÃ©roport Tunis-Carthage et pointe des insuffisances

Tunisie : Kaïs Saïed se rend en visite inopinée à l’aéroport Tunis-Carthage et pointe des insuffisances

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier soir, lundi 01er avril 2024, en visite inopinée à l’aéroport international Tunis-Carthage, où il s’est enquis des insuffisances et défaillances qui se sont produites dans le passé, et se poursuivent à ce jour.

La compagnie Tunisair devra retrouver son éclat, a-t-il affirmé, appelant à la nécessité de l’assainir, a fortiori que les opérations d’audit ont montré que près de 130 agents et cadres ont été recrutés par de faux diplômes, outre le clientélisme et les recrutements par l’allégeance, et non sur la base de la compétence et des diplômes.

Le chef de l’Etat a exclu, de nouveau, tout renoncement aux entreprises publiques ; « rien n’empêche que ces entreprises soient financièrement équilibrées, après la récupération de l’argent dont elles étaient spoliées », a-t-il assuré, cité par un communiqué de la présidence.

Gnetnews