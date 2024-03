Tunisie : Kaïs Saïed s’entretient avec Cheikh Tamim, les compétences tunisiennes au Qatar valorisées

La Tunisie est résolue à poursuivre l’action conjointe en vue de consolider les relations étroites de fraternité et de partenariat privilégié, avec le Qatar dans de nombreux domaines, au service de l’intérêt commun des deux peuples.

C’est ce qu’a déclaré le chef de l’Etat, samedi après-midi à Alger, lors de discussions avec l’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamed al-Thani, en marge de sa participation au 7ème forum des pays exportateurs de gaz.

Le chef de l’Etat a évoqué « une volonté sincère et une détermination forte à développer les liens tuniso-qataris, à partir de ce qui rassemble les deux pays en termes foi conjointe dans les opportunités prometteuses, de coopération et d’investissement ».

Saïed a réitéré « la position constante de la Tunisie, du droit palestinien, et son soutien au peuple palestinien, en matière de défense acharnée de son droit légitime à l’instauration de son Etat indépendant sur l’ensemble de la terre palestinienne, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

Cheikh Tamim Hamed al-Thani a loué, pour sa part, « les relations fortes entre le Qatar et la Tunisie », affirmant que son pays va continuer à se tenir aux côtés de la Tunisie, et soutenir son économie, notamment, à travers la consolidation des investissements et la mise en œuvre des projets de développement.

Il a, par ailleurs, loué la multiplication de l’effectif des Tunisiens établis au Qatar, leur rôle et leur compétence.

Kaïs Saïed et Cheïkh Tamim se sont mis d’accord, pour la tenue de « la haute commission mixte dans les délais les plus proches à Doha, laquelle représentera un cadre propice pour la réalisation de projets d’investissement dans de nombreux secteurs, la consolidation de la cadence des échanges économique, commercial et culturel, et l’embauche de la main d’œuvre et des compétences tunisiennes ».

Les deux dirigeants se sont mis d’accord sur l’échange des visites, prochainement, en vue de renforcer, davantage, la tradition de concertation et de coordination mutuels.

