Tunisie : Khemeri annonce que la vie de son épouse est menacée, faute de couverture sociale

Le député suspendu, Imed Khemeri, attire l’attention dans un communiqué, sur « l’état de santé critique de son épouse, où elle a subi une première intervention chirurgicale au niveau du cerveau à l’institut nationale de neurologie, à la date du 26 octobre 2021. Elle subira aujourd’hui une deuxième opération, pour les mêmes raisons ».

Dans un communiqué à l’opinion publique nationale et internationale, paru sur sa page officielle Facebook, Khemeri affirme « avoir été surpris d’être privé de couverture sociale, après sept ans, où il a cotisé pendant toute la période parlementaire, et tout au long de son travail dans le privé avant 2014. »

Le député fait assumer aux parties compétentes, à leur tête la présidence de la république, « ce qui est de nature à menacer la vie de son épouse et nuire à sa santé ».

Il considère « le droit aux soins, comme étant un droit citoyen, légal, et constitutionnel, ce n’est pas une faveur », et appelle les parties concernées à se rétracter sur cette décision inhumaine, et les défenseurs des droits de l’homme à intervenir pour faire pression et mettre un terme à cette injustice.

Gnetnews