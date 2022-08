Tunisie : L’ambassade US révèle la teneur des discussions de la sous-secrétaire américaine avec Saïed et Charfeddine

L’ambassade des Etats-Unis à Tunis revient ce mercredi 31 août sur les entretiens qu’a eus la sous-secrétaire US, Barbara Leaf, avec le président de la république et le ministre de l’Intérieur.

« Lors de sa rencontre avec Kaïs Saïed, la responsable US a affirmé que le partenariat entre la Tunisie et les Etats-Unis revêt ses formes les plus fortes et les plus solides, lorsqu’il y a un engagement conjoint en faveur de la démocratie et des droits de l’homme ».

Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur « l’importance de mettre en œuvre des réformes économiques », souligne l’ambassade.

Kaïs Saïed a réitéré l’attachement de la Tunisie à sa souveraineté et à la non-ingérence dans ses affaires intérieures, avait indiqué, auparavant, un communiqué de la présidence.

La sous-secrétaire d’Etat américaine a discuté avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, de « la coopération sécuritaire, et de la lutte contre le terrorisme », rapporte l’ambassade US.

Barbara Leaf a affirmé « l’importance des droits de l’homme, de la préservation de la suprématie de la loi, et de la liberté d’expression pour l’ensemble des Tunisiens ».

