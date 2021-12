Tunisie : L’ambiance de NoÃ«l rÃ¨gne, des Tunisiens succombent Ã  la tentation

Tunisie : L’ambiance de Noël règne, des Tunisiens succombent à la tentation

A l’approche du nouvel an et de la fête de noël, les grandes surfaces, magasins, hôtels et autres commerces, ont métamorphosé la décoration de leurs vitrines suivant les thématiques du mois, avec des sapins qui brillent à mille feux, ornés de guirlandes colorées, suspensions et boules étincelantes, cannes à sucre d’orge, étoiles et paillettes, sans oublier le père noël installé avec son traineau chargés de cadeaux, au niveau des entrées…

Bien que cette fête chrétienne qui célèbre la naissance du prophète Issa, Jésus, ne fait pas partie des traditions tunisiennes, plusieurs citoyens se trouvent tentés de se mettre sur le coup.

Dans un magasin de grande distribution à la Marsa, le rayon de décoration dédiée à cette célébration, témoignait d’une bonne affluence des clients. Des mères de familles y étaient accompagnées de leurs enfants, qui choisissaient minutieusement les essentiels de leurs sapins.

D’autres grands parents y étaient également, pour dénicher des cadeaux aux petits enfants. Entre temps, les plus jeunes s’intéressaient notamment à la décoration de la table du diner, qui doit correspondre parfaitement à la thématique de la soirée. Pommes de pin, assortiments forestiers, nœuds rouges, cloches à grelots, et des bougies…

En effet, tous les détails sont les bienvenus tant que c’est pour restituer la magie de noël ! Mais, à quels prix les citoyens se procurent-ils cette atmosphère festive ?

En effet, les préparatifs du 24 décembre, s’annoncent plutôt chers. Les guirlandes lumineuses de 80 cm, coutent en moyenne, entre 15 et 25 dinars. Le prix d’une boite de 8 petites et moyennes boules, est de 24 dinars, et les tarifs des sapins artificiels sans déco, sont plutôt inaccessibles pour les petites bourses. Leurs prix vont de 50 à 150 dinars. Tout dépend de leurs hauteurs…

Nous nous sommes aussi rendus, dans quelques pâtisseries de Tunis, qui ont préparé les gâteaux pour l’occasion. Buches au chocolat, au citron, buches glacés aux saveurs exotiques ou à la crème de marron, buches décorées avec des figurines de lutins et de nains, il y en avait pour tous les gouts.

En demandant à la pâtissière les préférences des Tunisiens, elle nous a répondu que la plupart optent pour la buche classique, au chocolat, et que ce sont les enfants qui insistent pour acheter le gâteau avec le plus d’ornementations… « C’est aussi, un entremet indispensable pour le dessert du diner de noël, qui va-t-être dégusté juste avant d’ouvrir les cadeaux », a précisé une cliente, précisant qu’elle a choisi de s’offrir ce gâteau le jour de l’an, puisqu’elle ne fête pas noël.

En effet, les commerçants misent sur cette période pour vendre. Promotions, packages, et gratuité pour certains articles…Un grand nombre de produits ont été conçus spécialement pour les fêtes.

C’est le cas du chocolat, qui demeure un cadeau classique et indémodable, qui fera le bonheur des plus gourmands. Pour ceux qui ont envie d’économiser, les promotions envahissent les supermarchés, les plus intéressantes concerneraient notamment les coffrets de chocolat importés, qui proposent des petites bouchées de truffes, ganaches, rochers de noisettes chocolatées, et caramels…Quant aux marques locales, elles affichent des prix imbattables, avec des produits proposant un bon rapport qualité prix…

Emna Bhira