Tunisie : L’union des Ã©ducateurs appelle Ã  dÃ©mettre de ses fonctions le ministre de l’Education

Tunisie : L’union des éducateurs appelle à démettre de ses fonctions le ministre de l’Education

L’Union tunisienne des éducateurs appelle à démettre de ses fonctions, le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, dénonçant ce qu’il qualifie « d’atteinte méthodique suivie par le ministère de l’Education, de la valeur morale et matérielle, des éducateurs. Chose qui se manifeste à travers le retard du versement des salaires, l’emploi occasionnel et humiliant des suppléants, et leur privation de la couverture sociale pendant de longs mois ».

L’UTE dit, dans un communiqué, suivre « avec préoccupation et mécontentement la ponction abusive des salaires des éducateurs rejetant le passeport vaccinal, en violation même du décret le régissant », alors que les enseignants sont les plus exposés à la contamination par le virus, souligne-t-il en sbustance.

L’organisation dénonce, par ailleurs, le retard en termes de versement des émoluments des enseignants, notamment l’effet rétroactif des promotions et l’indemnité de la rentrée scolaire.

L’union des éducateurs appelle à prendre les mesures nécessaires en vue de contrer ces « dépassements irresponsables », affirmant « préserver son droit à défendre ses adhérents, avec tous les moyens légaux et militants, même en relation avec les examens nationaux, en l’absence d’une oreille attentive ».

