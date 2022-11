Tunisie : L’UTAP réclame une annonce immédiate de l’augmentation du prix du lait de 600 millimes/le litre à la production

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) réclame ce jeudi 03 novembre l’accélération de l’annonce immédiate d’une augmentation du prix du lait à la production, laquelle ne devra pas être inférieure à 600 millimes/ le litre.

L’organisation appelle, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, « à appuyer les composants des aliments pour bétail, notamment le tourteau de Soja et les graines de Maïs, de respectivement 25 % et 35 %, en vue de préserver l’appareil de production ».

L’UTAP considère que la situation critique que traverse les différentes filières de production agricole et de la pêche requièrent une intervention urgente de la part du gouvernement, pour les sauver.

L’organisation appelle à « une intervention urgente pour mettre à disposition les besoins nécessaires en engrais dans les régions de production, tout en accélérant la parution d’une circulaire inhérente aux régions sinistrées, et en procédant au versement des sommes dues aux agriculteurs touchés, affiliés au fonds des catastrophes naturelles ».

Le BE de l’Union de l’Agriculture et de la Pêche fait assumer aux ministères concernés, « la responsabilité de ce qu’il en est advenu de la plupart des filières agricoles, qui s’effondrent, du fait de l’impréparation de la saison agricole, des décisions unilatérales prises sans concertation avec la profession, et en l’absence des décisions spécifiques destinées aux produits agricoles, en facilitant le transport, et la commercialisation, et en encourageant le stockage, qui constitue l’un des principaux maillons de la production, garant d’un bon approvisionnement du marché ».

L’UTAP appelle le chef de l’Etat et la cheffe du gouvernement à intervenir, en urgence, pour sauver ce qui reste du secteur, et préserver l’appareil de production en vue de garantir notre sécurité alimentaire nationale.

