Tunisie : La 3Ã¨me tranche de l’emprunt national a permis la mobilisation de 1,024 milliard de dinars pour le financement du budget de l’Etat

Tunisie : La 3ème tranche de l’emprunt national a permis la mobilisation de 1,024 milliard de dinars pour le financement du budget de l’Etat

Le trésor public est parvenu à mobilier 1,024 milliard de dinars à travers la souscription à la troisième tranche de l’emprunt national de 2023, dépassant la valeur initiale fixée à 700 millions de dinars, soit un taux de concrétisation de 146 %, a révélé, dans une déclaration médiatique, le Directeur Général de Tunisie Clearing.

79 % de la souscription à l’emprunt national, pour la troisième tranche, a eu lieu via les médiateurs en bourse, et 21% à travers les banques, a-t-il fait savoir.

La souscription à la troisième tranche a eu lieu du 5 au 12 septembre 2023, et s’est fait selon le choix du souscripteur, dans trois catégories : A, B et C.

Le gouvernement mise sur la mobilisation de 2,8 milliards de dinars à travers le lancement de quatre tranches de l’emprunt national au titre de 2023 pour le financement du budget de l’Etat, conformément aux dispositions du décret gouvernemental paru au journal officiel du 27 janvier 2023.

Le gouvernement est parvenu à mobiliser 2,9 milliards de dinars, contre un montant de 1,4 milliard de dinars initialement prévu, à l’issue du lancement d’un emprunt national sur 04 tranches en 2022 .

