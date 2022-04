Tunisie : La banque centrale met en circulation deux billets de 50 dinars et 5 dinars

Avec impression en taille douce :

Portrait de «SLAHEDDINE EL AMAMI» (1936-1986) ; Ingénieur agronome tunisien, il a d’importantes contributions dans le domaine de l’hydraulique et de la recherche scientifique agricole , notamment les problèmes agricoles des zones arides et semi-arides, et plus particulièrement ses études au sujet de la question de l’aridité climatique (l’aridoculture) ;

En haut, le texte suivant : «Banque Centrale de Tunisie» en arabe et au- dessous la valeur du billet en toutes lettres en arabe ;

Au milieu, à gauche du portrait principal, la valeur nominale du billet «5 » figure en grand formatet, en bas, la date d’émission «20-3-2022 » ;

Dans la partie inférieure du billet, sur les bords inférieurs droit et gauche, un trait horizontal pour les malvoyants est aisément reconnaissable au toucher ;

En bas, à droite, les signatures du Gouverneur de la Banque et du Vice-Gouverneur.