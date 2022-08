Tunisie : La BCT dément avoir lancé une opération de distribution d’argent sur les citoyens

La banque centrale de Tunisie met en garde le public contre des sites et pages sur les réseaux sociaux, qui usurpent son nom et son logo, en vue de duper et d’escroquer les utilisateurs, et voler leurs données personnelles.

L’Institut d’émission exclut, dans un communiqué, d’une manière catégorique, toute relation avec ces sites et pages, et affirme ne pas avoir lancé une opération de distribution de fonds sur les citoyens, ou y participé.

La BCT appelle les internautes à élever le niveau de vigilance, en vue d’éviter tout danger de piratage de leurs données personnelles, notamment celles bancaires.

La banque des banques rappelle que l’usurpation de son nom et son logo et leur utilisation dans ce type d’opérations, est considérée comme étant illégale, et expose leurs auteurs aux poursuites pénales.

Gnetnews