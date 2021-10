Tunisie : La BCT dÃ©pÃªche une note aux DG des banques et de la poste sur la continuitÃ© des services le week-end

Tunisie : La BCT dépêche une note aux DG des banques et de la poste sur la continuité des services le week-end

Le gouverneur de la banque centrale, Marouane Abassi, a dépêché ce mercredi 13 octobre une note aux banques et à l’Office national de la poste (ONP), sur l’ouverture de guichets de banque au public, et la continuité des opérations de retrait des distributeurs automatiques de billets, pendant fête de l’évacuation et le Mouled.

Les banques assurent au public, le samedi 16 octobre 2021, de 9 heures à 12 heures, un service de caisse et de change manuel.

La Banque Centrale de Tunisie assure, le même jour, de 9 heures à 12 heures, un service de paiement à son siège à Tunis et dans ses succursales.

L’Institut d’émission appelle, par ailleurs, les directeurs généraux des banques et le PDG de l’ONP à prendre les mesures nécessaires, pour assurer la continuité des opérations de retrait, des distributeurs de billets et celles de paiement électronique pendant ces vacances.

Ils devront ainsi veiller à l’approvisionnement régulier des distributeurs de billets, et à assurer la disponibilité des plateformes de paiement électronique.

Des mesures devront, également, être prises pour que tout éventuel dysfonctionnement soit rétabli rapidement.

