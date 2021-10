Tunisie : Un plan de stabilité économique intégrale en cours de discussion avec le FMI (gouverneur de la BCT)

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, a déclaré que la BCT coopère, actuellement, avec les ministères des Finances et de l’Economie, en vue de mettre en place « une stratégie à même d’instaurer la stabilité économique intégrale ». Cela à travers « la maîtrise du déficit budgétaire, la lutte contre les tendances inflationnistes, et les difficultés financières et économiques dans le pays ».

Intervenu jeudi soir, à la 42ème assemblée générale de la chambre tuniso-allemande d’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie), il a indiqué que la sortie de la crise actuelle ne sera ni facile, ni imminente.

« Nous avons manqué beaucoup d’occasions en termes d’investissements et d’épargne, ce qui requiert la conjugaison des efforts des différentes parties pour baliser le terrain à la relance économique », a exhorté le gouverneur de la banque des banques.

La stratégie de stabilité économique intégrale est au centre des discussions avec les principales institutions financières, à l’instar du fonds monétaire international (FMI), et la banque mondiale, a-t-il souligné, affirmant que contrairement à ce qui est relayé, les négociations avec le FMI ne sont aucunement à l’arrêt.

Parallèlement à cette stratégie, il convient d’œuvrer sur le court terme en vue d’impulser le financement bilatéral pour clôturer le schéma de financement, et mettre en application un plan de relance économique, permettant à l’économie tunisienne de créer des richesses et de sortir de cette crise aigüe, a-t-il prôné.

Le chef de l’Institut d’émission a, par ailleurs, appelé à œuvrer sur le moyen-terme à mener des réformes liées au climat des affaires, la caisse de compensation, et à trouver des solutions aux difficultés auxquelles se heurtent les entreprises publiques…

La banque centrale va continuer à jouer son rôle dans la période de l’après-Covid, en matière de maîtrise des prix, de consolidation de fondements de la stabilité financière, outre l’appui à l’activité économique, a-t-il assuré.

La 42 ème Assemblée générale de l’AHK Tunisie a débouché sur l’élection d’un nouveau comité directeur, pour le mandat 2021 – 2023. Les travaux qui se sont déroulés en présentiel et à distance, ont vu, également, la participation de l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel.



Gnetnews