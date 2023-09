Tunisie : La BERD se dit disposée a continuer à appuyer la Tunisie sur les plans financier et logistique

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu hier, jeudi 28 septembre, à la Kasbah avec la cheffe des opérations de la banque européenne de développement et de reconstruction (BERD), Nodira Mansurova.

La rencontre a porté sur « les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et la BERD, notamment, dans les domaines de l’infrastructure, du développement durable, et de la compétitivité économique », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Hachani a salué « les efforts de la BERD, en matière de soutien de la Tunisie sur les plans économique, financier et technique, en particulier en matière d’économie verte, notamment les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’intégration économique et sociale des femmes, de la jeunesse et des catégories fragiles ».

Nodira Mansurova a, pour sa part, souligné les dispositions de l’institution financière « à continuer son appui à la Tunisie en cette étape, et à l’accompagner sur les plans financier et logistique, pour aller de l’avant en matière de réforme ».

Gnetnews