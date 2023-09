Tunisie : La Caisse des Dépôts et Consignations annonce des poursuites judiciaires pour avoir été visée par « une campagne médiatique »

La Caisse des Dépôts et Consignations annonce des poursuites judiciaires suite à de fausses informations et une déformation des faits la visant.

La Caisse dit, dans un communiqué, avoir été récemment, la cible d’une campagne médiatique visant à remettre en question l’efficacité de ses interventions et ses réalisations en diffusant de fausses informations et en déformant les faits. « Ces actions ont été consignées par huissier et des mesures ont été prises pour des recours en justice à l’encontre des initiateurs », indique-t-elle dans un communiqué.

La CDC est une institution publique, considérée comme l’un des piliers de l’investissement essentiellement de long terme, qui intervient aussi bien avec les partenaires publics que privés.

Elle est gérée conformément aux règles de bonne gouvernance et opère en respect de son cadre de gestion prudentielle et conformément aux standards internationaux de transparence, en observant scrupuleusement les lois et les réglementations en vigueur dans le domaine de l’investissement en capital ou quasi-capital, à l’instar des caisses de dépôts et des fonds souverains.

Cet engagement a permis à la Caisse d’interagir de jouer un rôle de tiers de confiance avec de nombreux intervenants, qu’ils soient des bailleurs de fonds ou des investisseurs internationaux et nationaux. Rappelant que la Caisse a réussi à lever des financements auprès des bailleurs de fonds internationaux pour le financement des startups et des PME et mène actuellement des négociations pour lever des fonds dédiés au financement de la restructuration des PME.

En tant que bras financier de l’État, la CDC s’aligne parfaitement sur ses orientations visant à stimuler l’investissement et à concrétiser les objectifs des plans de développement au service de l’intérêt général.

La Caisse vient, par ailleurs, de lancer un appel d’offres pour la sélection d’une société professionnelle d’avocats d’affaires pour l’assistance juridique, la consultation et sa représentation devant les tribunaux, les instances judiciaires, arbitrales et administratives.