Tunisie : La chambre d’accusation refuse la remise en liberté des gardés à vue, dans l’affaire de « complot contre la sûreté de l’Etat »

Le porte-parole officiel de la Cour d’appel de Tunis, Habib Torkhani, a déclaré que la chambre d’accusation chargée de l’examen des affaires du terrorisme a décidé la prorogation pour l’ensemble des gardés à vue, dans ce qui est communément appelé l’affaire de « complot contre la sûreté de l’Etat ».

Dans une déclaration à la TAP ce jeudi, il a indiqué que la chambre d’accusation a examiné aujourd’hui le pourvoi en appel de sept accusés de la décision de prolongement de la détention préventive émise par le juge d’instruction, et a décidé d’accepter les demandes sur la forme et de les rejeter su le fond, en confirmant la prorogation et en les maintenant en état de détention préventive.

La membre du comité de défense, Dalila Msadek, a considéré que la confirmation par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis, de la décision de prolongement contre tous les gardés à vue, signifie le refus de leur remise en liberté tous.

Le juge d’instruction dans ce qui est appelé, « affaire de complot contre la sûreté de l’Etat », avait décidé en décembre dernier, le prolongement de la détention préventive contre les prévenus de quatre mois, après que leur garde à vue a été prolongée en août de quatre mois, c’est à dire six mois après l’émission de mandats de dépôt à leur encontre, les 24 et 25 février 2023.

