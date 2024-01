Tunisie : Des projets publics en fin débloqués, l’hôpital multidisciplinaire de Gafsa et autres

La commission supérieure d’accélération de la réalisation des projets publics a tenu vendredi, 26 janvier sa troisième réunion à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, en présence des ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Economie et de la Planification, de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, du Commerce et du développement des exportations, de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la Santé, de la Jeunesse et du Sport, de l’Equipement et de l’Habitat, des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, et de l’Environnement.

La réunion a porté sur le suivi de la mise en application de la deuxième séance de travail du 15 décembre 2023, et a pris acte de certains points :

*Résolution des problèmes liés à la mise à disposition des financements nécessaires pour la réalisation du projet de l’hôpital multidisciplinaire de Gafsa, et démarrage de la concrétisation des premières phases du projet, qui était bloqué depuis 2016 ;

*Régularisation de la situation des familles résidant sur le foncier nécessaire pour le parachèvement de la réalisation du projet du barrage Khazen Saïda ;

*Reprise des travaux du projet du barrage de Kalaât el-Kobra de la part de la SOMATRA-GET, pendant la première semaine de février 2024 ;



*Achèvement des conceptions définitives du projet d’aménagement du Lac Ben Ghayadha à Mehdia, avant le 15 février 2024.

La séance ministérielle a, par ailleurs, planché sur l’état d’avancement des projets inhérents au secteur de la jeunesse et du sport, particulièrement les édifices sportifs. Il a été question de l’accélération de l’aménagement d’une série de projets dont la piscine municipale du Belvédère, en en préservant l’aspect architectural originel.

