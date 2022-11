Tunisie : La commission régionale dédiée au sommet de la francophonie clôt ses travaux, hommage aux agents de la propreté de Djerba

La commission régionale de préparation du Sommet de la Francophonie tenue les 19 et 20 novembre à Djerba a clos ses travaux hier, mercredi 23 novembre 2022, avec une rencontre qui a eu lieu au siège de la commune de Djerba Midoun, sous l’égide du gouverneur de Médenine.

Les participants ont salué, à l’unanimité, « la réussite du sommet, et sa distinction sur plusieurs plans, à la faveur du travail persévérant et harmonieux entre les équipes de travail, outre la bonne coordination et les atouts dont dispose l’Île de Djerba, lui ayant permis d’abriter le plus grand sommet en Tunisie, depuis l’indépendance », a déclaré le coordinateur général du Comité national d’organisation (CNO), Moncef Sassi.

Le gouverneur a, pour sa part, valorisé « les efforts de tous ceux ayant participé au sommet de la Francophonie, d’une manière honorant la Tunisie, et donnant d’elle une bonne image, comme modèle de coexistence et d’acceptation de l’autre ».

Il a rappelé l’important nombre de visiteurs qui ont afflué vers le village de la francophonie, ayant atteint les 120 mille visiteurs.

Cette réunion a été précédée par une cérémonie d’hommage aux agents de la propreté à Djerba Midoun, pour les efforts déployés an matière de réussite du sommet, en veillant sur la propreté et l’aspect esthétique de la ville.

Gnetnews