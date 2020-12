Tunisie : La compagnie Tunisair pourrait cesser dÃ©finitivement ses activitÃ©s en 2021 (Derbel)

Tunisie : La compagnie Tunisair pourrait cesser définitivement ses activités en 2021 (Derbel)

Le rapporteur de la Commission des Finances, de la Planification et du Développement, Fayçal Derbel, a déclaré que « de nombreuses entreprises risquent de cesser définitivement leurs activités en 2021, du fait de la situation catastrophique dans laquelle elles se trouvent », citant, notamment la compagnie nationale Tunisair, et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS).

Dans un entretien avec Shems, il a recommandé hier soir, lundi, que des fonds soient injectés dans ces entreprises, après assainissement et restructuration, afin qu’elles puissent être sauvées.

Face aux difficultés de combler le déficit budgétaire, la seule solution est de trouver un partenaire stratégique…pour les banques publiques, de manière à dégager 4 à 5 milliards, qu’on placera dans le Fonds de restructuration des entreprises publiques (FRET), pour être alloués à la restructuration des entreprises en difficulté, a-t-il suggéré.

L’entrée d’un partenaire stratégique devra être assorti de conditions, comme le fait de garder les employés, les rémunérations et de consolider les acquis et droits du personnel, a-t-il dit.

Le parlementaire a, par ailleurs, fait état « d’une dizaine d’entreprises qui sont en bon état, comme les banques publiques, l’OACA, l’EtAP…alors qu’une quarantaine d’autres sont dans un piètre état. »

Ce faisant, Fayçal Derbel a affirmé que le projet de loi de finances de l’année 2021 ne pouvait passer en l’état et devra faire l’objet d’amendements substantiels, sinon ce serait un cadeau empoisonné pour le gouvernement qui se trouvera en difficulté dans quatre à cinq mois.

Il s’est montré réticent envers la capacité de pouvoir contracter 16 millions de dinars sur le marché extérieur, d’où la nécessité d’envisager une alternative.

Gnetnews