Tunisie : La Conect tient ce vendredi ses 3ème assises à Tunis, Tarek Cherif cède son fauteuil

La confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) tient, ce vendredi 10 novembre, ses 3èmes assises, pour l’élection d’un nouveau bureau exécutif, pour un mandat de 3ans.

Le fait marquant du congrès de ce jeune patronat ayant vu le jour après la révolution (2011) porte sur le départ de son fondateur et président, Tarek Cherif, qui passera le flambeau à un nouveau président devant être élu par le bureau exécutif.

Les élections du bureau exécutif national pour le mandat 2023 – 2027 auront lieu ce vendredi après-midi. Le bureau élu se réunira, dans la foulée, pour la répartition des responsabilités.

Le congrès donnera lecture, auparavant, et entérinera les rapports moral et financier pour la période 2018/ 2022.

Dans la séance matinale, et après l’allocution d’ouverture de son président sortant, Tarek Cherif, l’organisation patronale organise une conférence autour « des systèmes économiques entre menaces et aspirations : financement, accès au marché, et complexité économique ».

