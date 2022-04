Tunisie : La consultation nationale a Ã©tÃ© la cible de 120 mille tentatives dâ€™infiltration (SaÃ¯ed)

Tunisie : La consultation nationale a été la cible de 120 mille tentatives d’infiltration (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a révélé hier soir que des cyberattaques « lâches et des tentatives d’infiltration » ont été enregistrées pour mettre en échec la consultation nationale.

Lors d’une rencontre avec la cheffe du gouvernement, Néjla Bouden, et le ministre des technologies de la Communication, Nizar Ben Néji, au cours de laquelle, un rapport lui a été transmis sur la consultation nationale, le chef de l’Etat a salué « les équipes qui ont travaillé nuit et jour pour faire réussir ladite consultation ».

Il a expliqué que « la consultation nationale est un type de référendum électronique, c’est une pratique d’usage dans plusieurs pays, et n’est pas chose étrange ou nouvelle ».

La consultation a été l’objet de 120 mille tentatives d’infiltrations de l’intérieur et des pays étrangers, qui ont été contrés et mis en échec, celle-ci a ainsi réussi et la participation était significative, a-t-il souligné en substance.

La consultation qui était lancée à la mi-janvier et clôturée le 20 Mars 2022, visait à recueillir les opinions des Tunisiens sur les réformes à engager dans le cadre d’une feuille de route mise en œuvre par le chef de l’Etat, comportant notamment un calendrier électoral.

Gnetnews