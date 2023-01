Tunisie : Les projets en rade et les difficultés des entreprises italiennes sur notre territoire, au centre d’une rencontre Saïed/ Saggio

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a rencontré lundi après-midi, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, autour de la marche de la coopération bilatérale, notamment en matière financière, d’investissement et de partenariat.

Les deux parties ont appelé à réunir les conditions en vue du démarrage de la réalisation du projet de raccordement électrique via l’énergie solaire, entre la Tunisie et l’Italie, pour ses répercussions positives en termes économique, énergétique et écologique.

La réunion s’est, par ailleurs, arrêtée à certains projets financés par la partie italienne, lesquels connaissent des difficultés de réalisation dans plusieurs domaines vitaux. Il a été, ainsi, convenu de former une équipe de travail conjointe rassemblant les différentes parties-prenantes les prochains jours, afin d’intensifier la concertation et débloquer les problèmes, ce qui est à même d’en accélérer la réalisation, annonce un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification.

Les problèmes et difficultés auxquels se heurtent des entreprises italiennes, implantées en Tunisie, et les solutions qu’elles requièrent en vue de poursuivre leurs activités, dans les meilleures conditions, ont été, par ailleurs, évoqués.

Ce faisant, le ministre de l’Economie s’est dit soulagé du « niveau privilégié atteint par la coopération bilatérale dans différents domaines, ce qui place l’Italie dans une position avancée en tant que partenaire stratégique de la Tunisie ».

Il a dit les dispositions de son ministère « à assurer le soutien et l’accompagnement nécessaires aux entreprises italiennes, qu’elles soient installées sur le sol tunisien, ou celles qui souhaitent mettre le cap sur notre pays ».

Fabrizio Saggio a salué « les relations bilatérales, solides et ancrées », affirmant la détermination du gouvernement italien à les consolider et les développer.

Il a fait part de l’intérêt de nombreuses entreprises italiennes à investir en Tunisie, d’où la tenue du « forum de l’investissement italien et du partenariat », l’été prochain, pour explorer les opportunités existantes, notamment, dans les secteurs prometteurs.

Gnetnews