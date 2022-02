Tunisie : La coopÃ©ration sanitaire avec l’AlgÃ©rie au centre d’une visioconfÃ©rence Mrabet/ Ben Bouzid

Tunisie : La coopération sanitaire avec l’Algérie au centre d’une visioconférence Mrabet/ Ben Bouzid

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et son homologue algérien, Abderrahmen Ben Bouzid, ont échangé hier, mardi 15 février 2022, à travers la visioconférence, en présence d’experts et d’équipes techniques des deux côtés.

Mrabet a présenté un aperçu sur l’expérience tunisienne face à l’épidémie du Covid-19, louant les efforts des cadres médical et paramédical, des structures de l’Etat, des organisations de la société civile…dans leur soutien à l’effort national de sortie de crise.

Il a, par ailleurs, valorisé l’appui présenté par l’Algérie, en termes d’oxygène, de vaccins, et de dispositifs médicaux…

La rencontre a porté, de surcroît, sur l’échange d’informations et d’expériences, en matière de lutte contre l’épidémie du Covid-19.

Les moyens de coopération bilatérale, notamment entre l’Institut Pasteur de Tunis et son homologue algérien, ainsi qu’entre l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, et celui algérien ont été évoqués.

