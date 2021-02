Tunisie : La crise du remaniement ministériel sera réglée dans les prochaines heures (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a annoncé ce vendredi 5 février, que « les prochaines heures, allaient apporter une solution à la crise du remaniement ministériel« .

Dans un entretien téléphonique avec Express FM, le Secrétaire Général de la centrale syndicale a déclaré que « la voix de la sagesse et de la raison a fini par prévaloir, et des personnalités ont fait transcender l’intérêt national ».

La position du président de la république au sein du Conseil de sécurité national était claire, au sujet de la prestation de serment, a-t-il ajouté, signalant qu’en l’absence de la Cour constitutionnelle, chacun fait jurisprudence à sa manière, et « le président concentre tous les pouvoirs ».

« Si la Cour Constitutionnelle était en place, elle aurait tranché rapidement ce problème, et tout le monde se serait plié à ses décisions », a-t-il dit, pointant « une mascarade que l’on vit actuellement, avec un gouvernement qui travaille, et un autre en attente ».

Le chef de la centrale syndicale a appelé les nouveaux ministres faisant l’objet de soupçons de conflits d’intérêts et de corruption, « à éviter l’embarras au chef du gouvernement et à se retirer ». « En se retirant, ils auront rendu service à l’Etat, et montré qu’ils sont les enfants de l’ascenseur social, et qu’ils ne courent pas derrière les postes », a-t-il estimé, assurant ces personnalités, dont il dit « ne pas douter de la valeur », de son « respect ».

Ce faisant, le Secrétaire Général de l’UGTT a lancé un appel au chef du gouvernement, et au ministre des Finances pour un débat public, autour des entreprises publiques. « Je ne trouve pas avec qui débattre sur cette question, et c’était le cas avec les gouvernements successifs, » a-t-il lancé.

