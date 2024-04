Tunisie : La délégation tunisienne rencontre des représentants d’institutions financières internationales à Washington

La délégation tunisienne poursuit ses activités, au 2ème jour de sa participation aux réunions annuelles du printemps de la banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), tenues à Washington, du 15 au 20 avril.

La ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouerghi, s’est réunie avec le nouveau vice-président de la banque mondiale, de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MENA), Oussman Dione.

Les deux parties ont évoqué, lors d’une séance de travail, la marche de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque, et le programme de travail pour la prochaine période, particulièrement, dans des secteurs névralgiques et prioritaires, à l’instar de l’eau et de la transition énergétique, a fortiori, après l’accord autour du projet d’interconnexion électrique à l’énergie solaire entre la Tunisie et l’Italie, ElMed.

Done a exprimé « les dispositions de la banque mondiale à soutenir la Tunisie, dans son processus de réforme et de développement », faisant valoir « les résultats du rapport de la Tunisie sur le climat et le développement, présenté récemment », exprimant la détermination de la banque « à renforcer la coopération, ce qui aide à la concrétisation des recommandations de ce rapport ».

La ministre et la délégation l’accompagnant ont, par ailleurs, rencontré le vice-président de la société financière internationale de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Sergio Pimenta. Les deux parties se sont dites satisfaites de leur niveau de coopération et leur détermination conjointe à le développer, notamment dans le domaine d’amélioration de l’investissement et du climat des affaires.

La ministre a exprimé la volonté d’élargir le champ de coopération, vers de nouveaux domaines, comme la digitalisation, la création de nouvelles zones industrielles spécialisées, et l’institutionnalisation du dialogue entre les secteurs public et privé.

La ministre de l’Economie et de la Planification s’est, également, réunie avec la vice-présidente de la banque africaine pour le développement (BAD) chargée des opérations, et la délégation l’accompagnant, Marie Laure.

Les deux parties ont évoqué les programmes et projets de coopération en cours entre la Tunisie et la banque, les opportunités de leur consolidation et de l’élargissement de leurs domaines, vers des secteurs névralgiques et prioritaires, comme l’emploi, entrepreneuriat, l’enseignement supérieur, l’eau, l’agriculture et l’industrie pharmaceutique.

