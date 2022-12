Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, mardi 27 décembre, à Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, autour de la situation générale dans le pays, et l’ordre du jour du prochain conseil des ministres.

« Il n’y a pas lieu de renoncer aux entreprises publiques, contrairement à ce qui est propagé », a asséné le chef de l’Etat.

Il a, par ailleurs, affirmé que « l’attitude désinvolte envers l’Etat et ses symboles ne relève pas de la liberté d’expression, mais s’apparente à une atteinte à sa sécurité et son unité ».

Saïed a considéré que « la démocratie devait s’exercer au sein des institutions de l’Etat, et ne devrait pas être dirigé contre son existence et son unité ».

« Celui qui joue, aujourd’hui, le rôle de victime, alors qu’il a contribué à porter atteinte à l’Etat, et a tenté, par tous les moyens, d’en démanteler les institutions, ne pourrait se présenter comme un sauveur, » a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

Il a accusé cette partie sans la nommer, de « versatilité », « c’est comme si le peuple tunisien a oublié ce qu’ils faisaient, et avec qui, ils s’alliaient, et avec qui ils s’allient aujourd’hui, à l’intérieur et à l’extérieur ».

