Tunisie : La députée Faiza Bouhlel dit avoir été privée de passeport, « pour ne pas avoir prouvé sa profession »

La députée suspendue d’Ennahdha, Faiza Bouhlel, dit avoir été « privée du passeport, sous prétexte de ne pas disposer de ce qui prouve la profession ».

Dans un post par sur sa page officielle, Facebook, la députée écrit, ce lundi 22 novembre, qu’ »après avoir coupé les salaires des députés et la couverture sanitaire, voilà que l’autorité du putsch, m’interdit le passeport, sous prétexte de ne pas avoir ce qui prouve la profession ».

Elle ajoute que sa profession est professeure principale et sa qualité actuelle est « députée fidèle à ses électeurs et à la Tunisie, qui n’est pas arrivée sur un char mais par les urnes et la démocratie, à la construction de laquelle, le pouvoir du putsch n’a pas contribué ».

