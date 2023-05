Tunisie : La DGSN annonce le dÃ©mantÃ¨lement d’un rÃ©seau de falsification de visas au Lac

Tunisie : La DGSN annonce le démantèlement d’un réseau de falsification de visas au Lac

La direction générale de la sûreté nationale annonce, ce mardi 02 Mai, le démantèlement d’un réseau spécialisé dans la falsification des visas.

Revenant sur les faits, la DGSN relate, dans un communiqué, qu’un citoyen a été escroqué par une personne, habitant à Carthage, après lui avoir remis une somme de 6 mille dinars, en guise d’acompte pour lui fournir un visa de voyage vers un pays européen.

La personne en question lui a fait croire de sa capacité d’établir tous les documents requis à cet effet, contre une somme de 20 mille dinars.

Les unités sécuritaires relevant de la brigade de la police judiciaire du lac sont parvenues à identifier le suspect et le lieu où il exerce son activité (un club d’informatique), où une descente a eu lieu, après coordination avec le parquet, selon la même source.

La personne concernée, et deux filles (gérant le local) ont été arrêtés, alors qu’ils étaient en train de falsifier des documents de voyage, spécifiques à des dossiers de visas de pays européens.

Interrogé, le suspect a reconnu la fabrication de dossiers falsifiés, en guise que documents administratifs officiels, en vue de les utiliser pour l’obtention de visas, contre une somme de 200 dinars/ le seul document.

Il a ajouté opérer au sein d’un réseau spécialisé dans la fabrication de faux documents officiels avec une autre personne (propriétaire du local), qui falsifie les diplômes, les relevés bancaires, les documents des recettes des finances, du registre commercial…

Lors d’une descente dans le logement de ce dernier, deux ordinateurs portables, quatre scanners, de faux documents officiels, des relevés bancaires falsifiés, des extraits de naissance vides, des documents de différentes banques et entreprises, des contrats de mariage vides et portant un cachet, des fiches de paie, et cinq cachets ont été saisis.

05 passeports, un portable et 1200 dinars ont été, par ailleurs, saisis au domicile du premier suspect.

Le parquet a ordonné le placement en garde à vue de toutes les parties, les investigations se poursuivent.

Gnetnews