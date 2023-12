Tunisie : La DGSN annonce une importante saisie de matières premières périmées destinées aux pâtisseries du nouvel à Ben Arous

Le Direction générale de la Sûreté nationale annonce la saisie de 20 tonnes de matières premières utilisées dans la confection des pâtisseries et confiseries, dont la date de péremption est dépassée, et dont le propriétaire avait l’intention d’écouler à l’occasion du nouvel an.

Suite à des informations sur l’existence d’un entrepôt dans la région de Mornag, contenant d’importantes quantités de matières premières dont la date limite est dépassée, une visite a été effectuée sur les lieux, avec des cadres et agents de la police municipale de Mornag, et une équipe de l’instance nationale de sécurité des produits alimentaires, indique la DGSN dans un communiqué paru hier.

Un PV a été établi pour « mise en stocks de matières premières périmées utilisées dans la fabrication de pâtisseries ».

Les stokcs, estimés à 20 tonnes, ont été saisis, et mis à la disposition de l’instance de sécurité des produits alimentaires pour parachever les procédures de destruction, fait savoir la même source, évoquant la poursuite des investigations.

Cette opération intervient à l’approche du nouvel an, en préservation de la santé des citoyens contre l’escroquerie en matière de fabrication de gâteaux et pâtisseries, dans le cadre de l’action anticipative de la police municipale de Ben Arous, indique, en préambule, la même source.

Gnetnews