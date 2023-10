Tunisie : La douane annonce d’importantes saisies dans sa lutte contre la contrebande

La douane annonce des saisies, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sur l’ensemble du territoire national.

Revenant sur les dernières opérations menées par ses brigades, la douane révèle qu’une patrouille de la garde douanière de Remada (Tataouine), est parvenue, suite à une embuscade dans la zone saharienne, et une course poursuite, d’intercepter deux véhicules 4X4, ne portant pas une plaque minéralogique, avec à leur bord une importante quantité de cigarettes étrangères, estimées à 51 mille paquets, et 153 mille dinars, alors que la valeur des deux véhicules saisis est de 300 mille dinars. Un PV de saisie a été rédigé d’une valeur de 453 mille dinars.

Une patrouille de la garde douanière d’el-Fahs (Zaghouan) a, par ailleurs, procédé à l’issue d’une patrouille de contrôle, à la saisie d’une quantité de cigarettes dissimulées dans une cachette à bord d’un camion, portant une immatriculation tunisienne, estimée à 25 mille paquets de cigarettes, d’origine étrangère. Un PV de saisie d’une valeur de 141 mille dinars, a été établi.

Une brigade de la garde douanière de Zaghouan a saisi un lot de vêtements, d’accessoires de téléphones portables à bord d’un véhicule portant une immatriculation tunisienne, la saisie est estimée à 90 mille dinars.

Par ailleurs, une brigade de la garde douanière de Sousse a saisi un lot de vêtements, de montres, de paires de lunettes, dont le propriétaire ne détient pas un document en prouvant la légalité de la possession.

Cette opération a eu lieu suite à un travail de renseignements et la perquisition d’un entrepôt dans la région.

Un PV a été rédigé, la valeur de la saisie est estimée à 246 mille dinars.

