Tunisie : La douane annonce la saisie de bijoux et de fonds de contrebande

La douane annonce la saisie de bijoux de contrebande, en or et argent, estimés à 9.5 Kg, et d’une somme de 49 mille dinars, dissimulés à bord d’un véhicule léger.

Cette saisie a été effectuée par une patrouille de la garde douanière de Nabeul à l’issue d’un travail de renseignements ; son propriétaire ne disposait pas d’un document en prouvant la légalité de possession.

Un PV a été rédigé à cet effet ; la valeur totale de la saisie est estimée à 754 mille dinars.

La même patrouille est parvenue, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, à saisir un lot de tissu, suite à une descente dans un entrepôt de la région.

Un PV a été rédigé à cet effet, la valeur de la marchandise est estimée à 172 mille dinars.

Une patrouille relevant de la garde douanière de Kélibia a, par ailleurs, intercepté, à l’issue d’un travail de renseignement, un véhicule léger portant une immatriculation tunisienne, avec à son bord 62 mille dinars, (trafic de fonds.

Gnetnews