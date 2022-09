Tunisie : La fabrication des vaccins ARN messager an centre d’un entretien entre Mrabet et Haverkamp des laboratoires pharmaceutiques Merck

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a reçu hier, lundi 26 septembre, le président du conseil d’administration du laboratoire pharmaceutique MERCK, Frank stangenberg- Haverkamp, et la délégation l’accompagnant.

La rencontre a porté sur les programmes de coopération dans le domaine d’industrie pharmaceutique et de biotechnologie, et le partenariat avec les entreprises d’industrie du médicament dans les secteurs public et privé.

Ali Mrabet a affirmé que « le ministère est résolu à œuvrer avec tous les intervenants pour la réussite du projet de fabrication des vaccins en Tunisie, après que notre pays a été choisi par l’organisation mondiale de la Santé (OMS), parmi six pays africains pour bénéficier de la technologie ARN – Messager ».

Il a mis l’accent sur l’importance du partenariat public et privé (PPP) dans le domaine de fabrication des médicaments biologiques et des vaccins, d’où les efforts déployés pour promouvoir l’investissement dans ce secteur.

Gnetnews